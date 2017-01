Foragidos da Justiça de São Paulo e do Amazonas são capturados no Ceará

16:21 · 26.01.2017

Três foragidos da Justiça foram capturados em operações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE). Dois presos são de São Paulo e o do Amazonas, é integrante de uma facção criminosa.

A primeira prisão ocorreu na última segunda-feira (23), no bairro Granja Portugal. Max Miliano Machado da Silva, 29, o ‘Gordo’ ou ‘Pio’, que é membro da facção criminosa Família do Norte (FDN) foi preso em uma casa na Rua Humberto Lomeu. Ele estava com mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara da Justiça Federal do Estado do Amazonas. Ele também apresentou um documento falso.

Max Miliano havia sido preso no Ceará com 40Kg de cocaína em 2014. Mas a ordem prisional do Amazonas era oriunda da investigação da Polícia Federal ‘La Muralla’, que desarticulou um esquema internacional de tráfico de entorpecentes comandada pela FDN em vários estados e até em outros países.

Paulistas

Já na Praia de Iracema, o casal Lúcio Monteiro Cavalcante, 36, o ‘Pirata’; e Milena Paola Matias Maciel, 33, foi localizado num flat na Avenida Monsenhor Tabosa. De acordo com a SSPDS, os dois acabaram presos após investigações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e do Gaeco.

Conforme o secretário da Segurança, André Costa, ‘Pirata’ é um dos chefes do tráfico de drogas na Zona Sul da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Com eles foram apreendidos 25 cartões magnéticos, 17 folhas de cheques, documentos, celulares e R$ 5,4 mil. Os dois tinham mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça paulista.