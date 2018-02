Foragido de Pernambuco é preso em pousada na área nobre de Fortaleza

12:34 · 22.02.2018 / atualizado às 12:43

A prisão de Paulo Rogério Gomes, de 32 anos de idade, conhecido como 'Castor', se deu após a troca de informações das polícias civil do Ceará e Pernambuco ( Foto: Divulgação/ Polícia Civil )

Um homem com vasta ficha criminal e foragido da Justiça de Pernambuco foi preso pela Polícia Civil do Ceará, em uma pousada na área nobre de Fortaleza, no bairro Meireles, na última quarta-feira (21). O 2º DP (Aldeota) investiga se o criminoso estava agindo na capital cearense.

De acordo com o titular da Distrital, delegado Pedro Viana, a prisão de Paulo Rogério Gomes, de 32 anos de idade, conhecido como 'Castor', se deu após a troca de informações com a Divisão de Homicídios Metropolitana Norte, da Polícia Civil de Pernambuco.

'Castor' estava hospedado em uma pousada na Avenida Barão de Studart, há apenas um dia. Equipes do 2º DP e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) se deslocaram até o local e efetuaram a detenção, sem resistência do foragido, dentro do quarto do imóvel, através de um mandado de prisão por condenação expedido pela Justiça de Pernambuco.

A ficha criminal de Paulo Rogério conta com sete processos, sendo três pelo crime de homicídio, dois por tráfico de drogas, um por porte ilegal de arma de fogo e um por roubo. Destes processos, quatro já resultaram em condenação para o criminoso, somando mais de 25 anos de prisão.

O pernambucano é um dos chefes do tráfico de drogas no Município onde nasceu, Olinda. Ele estava preso há quatro anos, quando fugiu da Penitenciária Agrícola de Itamaracá (PAI), no dia 15 de dezembro do ano passado.