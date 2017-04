Flanelinha é morto em cruzamento da Avenida Pontes Vieira

18:49 · 08.04.2017 / atualizado às 19:53

A Polícia afirma que a vítima vinha praticando assaltos no entorno da região onde foi morta ( Foto: VC/Repórter )

Um 'flanelinha' identificado como Júnior foi morto na tarde deste sábado (8), no cruzamento da Avenida Pontes Vieira com Avenida Visconde do Rio Branco. Conforme a Polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

De acordo com o tenente-coronel Marden Oliveira, responsável pela Área Integrada de Segurança (AIS) 3, a vítima vinha praticando crimes no entorno da região, tendo já assaltado um grupo horas antes da morte.

"Fomos informados que chegaram dois caras em uma moto e executaram ele. Provavelmente ele deve ter assaltado a pessoa errada", disse o responsável pela AIS, que inclui o Bairro São João do Tauape.