Facção fortemente armada tenta tomar território rival e suspeitos acabam presos

10:54 · 17.09.2018 / atualizado às 11:19

Arma de fogo, munições e balaclava foram apreendidos pela Polícia Militar ( Foto: VCrepórter )

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) realizou um ataque à rival Guardiões do Estado (GDE), para tomar um território para o tráfico de drogas, no bairro São Miguel, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último domingo (16). A ação criminosa foi filmada. Três suspeitos acabaram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Nos vídeos, recebidos pelo Diário do Nordeste, cerca de 10 homens, fortemente armados, realizam vários disparos de armas de fogo e proferem ameaças e xingamentos, para intimidar os inimigos, e avançam no território. Em meio ao tiroteio, um jovem risca inscrições da GDE nos muros e picha "CV".

Assista ao vídeo:

Uma fonte da PMCE contou que uma composição da Instituição passava pelas proximidades, quando ouviu os disparos e pediu apoio. Quatro equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) compareceram ao local, para auxiliar na perseguição aos criminosos.

Três suspeitos acabaram presos: Mateus Sousa Andrade, de 18 anos, Francisco Lucas de Sousa Matos, 21, José Roberto Alves da Silva Filho, 22, o único que tinha passagem pela Polícia - por roubo.

Com o trio, a Polícia apreendeu um revólver calibre 38 e munições calibre 38, Ponto 40, calibre 12 (espingarda), calibre 5.56 (fuzil) e calibre 380 (pistola), além de uma balaclava. Entretanto, as outras armas não foram localizadas.

"Os policiais constataram que os indivíduos gravaram um vídeo ostentando duas armas de fogo, sendo uma delas apreendida na ação. Diante dos fatos, o trio foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e associação criminosa", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).