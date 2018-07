Ex-vereador é executado dentro de escritório de advocacia

12:40 · 10.07.2018 / atualizado às 13:12

Erivaldo concorreu na última eleição em Caucaia ( Reprodução Justiça Eleitoral ) Criminosos invadiram o local e mataram o advogado ( Foto: Saulo Roberto )

O ex-vereador e advogado criminalista Erivaldo Rodrigues foi executado a tiros, dentro do seu escritório de advocacia, na Rua Félix Gomes Silva, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta terça-feira (10).

Segundo informações do perito Leão, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), três homens chegaram em um veículo de cor preta e atiraram contra o advogado, que estava sentado em um sofá dentro do estabelecimento.

Um criminoso saiu do carro e atirou mais 5 vezes contra Erivaldo, que morreu no local. Em seguida, os três suspeitos fugiram e ainda não foram localizados pela Polícia.

Erivaldo Rodrigues era policial civil aposentado, foi vereador por Caucaia em três mandados e exercia a profissão de advogado criminalista. Ele iria se candidatar a deputado estadual, neste ano.