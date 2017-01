Ex-jogador de futebol cearense é assassinado em Fortaleza

10:56 · 15.01.2017

O ex-jogador Miltinho fez passagens pelo Fortaleza e pelo Tiradentes, mas construiu carreira sólida nos times da Paraíba ( Divulgação )

O ex-jogador de futebol cearense José Milton Azevedo da Silva, 39 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Guanabara, na noite deste sábado (14), por volta das 21h30. A informação foi confirmada pelo tenente coronel Solonildo, responsável pela área.

O meia Miltinho, como era conhecido, foi socorrido e levado para o Frotinha do Antônio Bezerra, mas já chegou no hospital sem vida. O tenente coronel Solonildo afirmou que foram efetuados vários disparos contra a vítima. Ainda não há informações sobre as causas do homicídio.

Miltinho jogou no Fortaleza em 1998, 2000 e 2001; e no Tiradentes-CE, em 2007. Mas foi na Paraíba que o jogador fez carreira sólida, vestindo as cores de times como Miramar, Auto Esporte, Botafogo-PB, Campinense, Nacional de Patos, Sousa, Esporte e Treze. O ex-jogador foi inclusive bicampeão paraibano com as camisas de Sousa (2009) e Treze (2010).

Ele também teve passagens por times pernambucanos como o Náutico (onde iniciou a carreira, em 1997), o Santa Cruz, o Ypiranga-PE e o Unibol Pernambuco.

A última atuação profissional do jogador foi em 2013, pelo Nacional de Patos.

