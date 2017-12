Ex-coordenadora do Sistema Penitenciário do Ceará têm residência metralhada

16:41 · 17.12.2017 / atualizado às 17:07

A residência de uma agente penitenciária, ex-coordenadora do Sistema Penitenciário do Ceará, foi alvo de um ataque criminoso na tarde deste domingo (17). Por volta das 14h, quatro suspeitos armados com fuzil e submetralhadora se aproximaram da casa da vítima, localizada no bairro João XXIII, e dispararam contra o imóvel.

Conforme apurado pela reportagem, houve revide e um cunhado da vítima chegou a ser baleado na perna. O homem também seria agente penitenciário. Um vídeo que circula na internet mostra o momento do ataque registrado na Rua Júlio Braga. Nas imagens, os suspeitos se aproximam da casa em um veículo Pálio, da cor branca.

Dois homens armados saem do veículo e disparam diversas rajadas em direção a residência. Em seguida, os criminosos fogem no mesmo carro. No entorno da casa foram encontradas cápsulas de fuzil. O veículo utilizado na ação foi abandonado em rua próxima ao local do crime. Segundo a Polícia Militar, o Pálio tem placas clonadas.

Um outro veículo deve ter sido utilizado para auxiliar na fuga. O Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) também esteve no local.A Polícia Civil investiga se o crime foi motivação pelo antigo cargo ocupado pela agente. A Polícia não informou identificação e estado de saúde da vítima baleada.