Esposas de presos realizam manifestação e interditam BR-116

20:56 · 01.01.2017 / atualizado às 21:08

Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para apagar as chamas e auxiliar na liberação da via ( Foto: VCrepórter )

Um grupo de esposas de presos do Complexo Penitenciário de Itaitinga realizou uma manifestação e interditou a BR-116, em frente aos presídios, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entre o fim da tarde e o início da noite deste domingo (1º).

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), as mulheres realizaram o protesto após receberem uma informação que estaria acontecendo uma rebelião em duas unidades do Complexo, o que não procedia.

As esposas dos detentos atearam fogo em objetos, formando uma barricada na estrada para os veículos não passarem, o que causou um congestionamento quilométrico na BR-116 em um dos horários de pico da volta de fortalezenses das celebrações de Réveillon.

Ainda de acordo com a Sejus, algumas mulheres foram convocadas e recebidas por diretores das unidades onde estaria acontecendo a rebeilião, que mostraram a elas a situação das dependências dos presídios, sem apresentar problemas.

Após o esclarecimento, as esposas dos presos encerraram a manifestação e liberaram a via, por volta de 19h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, e o trânsito voltou a fluir.