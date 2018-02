Envolvidos em crime de pistolagem em 2013 são condenados a 12 anos de prisão

16:27 · 26.02.2018 / atualizado às 16:52

Luís Mário da Silva Oliveira e João da Silva Veras, conhecido como "João da Santana", foram condenados, na última sexta-feira (23), a 12 anos de prisão pelo homicídio do comerciante Antônio Carlos Rodrigues de Sousa (chamado de "Zé Pedro"), em 2013, no município de Ararendá, Interior do Estado. A pena foi determinada pelo Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri de Fortaleza.

Francisco Armando Bezerra, terceiro réu do processo, foi absolvido pelos jurados. Ele era acusado de fornecer a moto utilizada no crime, mas, segundo entendimento do júri, sua culpa não foi comprovada.

> Trio é detido acusado de pistolagens no Interior

Luís Mário é acusado de mandar matar o comerciante "Zé Pedro" por vingança e de fornecer a arma usada no crime - um revólver calibre 38. Ainda conforme a acusação, "João da Santana" foi o responsável pela execução, tendo sido contratado por Luís Mário.

"Zé Pedro" foi morto no dia 23 de janeiro de 2013 em Ararendá, por volta das 18h30. Ele foi abordado na Rodovia Estadual 265 por dois homens em uma moto, tendo um deles efetuado quatro disparos de revólver calibre 38, que atingiram o tórax e a cabeça da vítima.

Luís Mário, "João da Santana" e Francisco Armando foram presos em junho de 2013 acusados de crimes de pistolagem em Ararendá, Nova Russas, Ipueiras, Iporanga e Poranga. Luís Mário já respondia pelos crimes de homicídio e porte ilegal de armas. Francisco Armando também tinha passagem pela Polícia por formação de quadrilha.