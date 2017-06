Em duas semanas, dois corpos são encontrados dentro de carrinhos de sucatas

15:12 · 10.06.2017 / atualizado às 15:14

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (10), dentro de um carrinho de sucata, na Barra do Ceará. Há duas semanas, no último dia 27, também foi registrado no bairro um crime com requintes de crueldade. Com isso, já são duas vítimas encontradas mortas em meio ao lixo, na mesma região.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima, de sexo masculino e sem identificação, foi encontrado por populares, por volta das 6h, na Avenida 20 de Janeiro. O homem estava com o corpo coberto por um colchão.

Até o momento, não se sabe o que teria motivado o crime, nem se a vítima foi morta em outro local, e levada até a avenida. Esteve no local equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por realizar os primeiros levantamentos.

Conforme a Secretaria, a Divisão instaurou inquérito policial e ficará a frente das investigações. Policiais permanecem em diligência no intuito de capturar os responsáveis pelo homicídio. No último dia 27, a vítima foi encontrada com o corpo decapitado e coberto por lixo.

Violência

No mês de maio de 2017, os crimes violentos aumentaram 65,3% no Estado do Ceará, quando comparado ao mesmo período de 2016. Em 31 dias, a SSPDS registrou 471 assassinatos. É o maior número do governo atual.