É boato: Polícia nega arrastão em faculdade no bairro Guararapes

14:02 · 08.06.2017 / atualizado às 14:06

"A instituição esclarece ainda que não houve nenhuma ocorrência dentro da unidade", informa a nota divulgada pela faculdade. ( Google Maps )

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido, na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Guararapes, nas redondezas da faculdade Estácio. Boatos circulavam nas redes sociais que ele havia feito professores e alunos reféns e realizado arrastão.

O comandante do Comando Tático Motorizado (Cotam), major Gerlúcio Vieira, afirmou que policiais foram acionados para apurar a denúncia de arrastão, que não foi confirmada. No local, uma equipe da PM abordou dois suspeitos que transitavam próximo a instituição de ensino, sendo que um deles estava com mandado em aberto.

A faculdade, por meio de nota, posicionou-se:

"A instituição informa que a Polícia Militar identificou atividade suspeita de pessoas nas proximidades do centro universitário. Ao confirmar que um dos suspeitos já se encontrava com mandado de prisão em aberto, efetuou a prisão de imediato.

A instituição esclarece ainda que não houve nenhuma ocorrência dentro da unidade, e que continua tomando todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de seus alunos e colaboradores".