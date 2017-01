Dupla presa participou de pelo menos 6 ataques a bancos no Ceará

11:56 · 23.01.2017 / atualizado às 18:49

Na madrugada da última sexta (20), dupla atacou caixa eletrônico do banco Santander e acabou presa pela Polícia Militar ( Foto: VCrepórter )

Os dois homens presos em flagrante na última sexta-feira (20), após tentar arrombar o caixa eletrônico do banco Santander, na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza, já participaram de pelo menos seis ataques a instituições financeiras no Ceará, conforme apurou a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil, que divulgou os resultados parciais da investigação em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (23).

Confira os ataques a bancos em que a dupla esteve envolvida:

- 03/12/2016: Santander, na Avenida Virgílio Távora, em Fortaleza;

- 10/12/2016: Santander, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza;

- 29/12/2016: Banco do Brasil, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF);



Segundo o delegado adjunto da DRF, Eduardo Tomé, os bandidos conseguiram retirar o dinheiro em apenas em duas ações criminosas. Os valores que a dupla roubou não foram divulgados, por medidas de segurança, alegou o delegado.

Os homens irão responder pelos crimes de tentativa de furto qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e resistência.

A investigação continua com os objetivos de descobrir mais ataques a bancos que os dois homens possam ter participado no Estado e de identificar e prender os comparsas da dupla.