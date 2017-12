Dupla é presa com fuzil, metralhadora, pistola e munição

12:54 · 16.12.2017 / atualizado às 13:35

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (16) na cidade de Milhã (a 473 Km de Fortaleza) Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20). Com a dupla, os policiais militares encontraram um fuzil calibre 7.62, uma submetralhadora da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), uma pistola e munições de diversos calibres.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma patrulha do Batalhão de Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) recebeu uma denúncia anônima de que Carlos Odeon Bandeira, de 34 anos, o ‘Jow’, que fugiu do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), na última quinta-feira (14), estaria escondido na casa de familiares. Ao verificar a informação, os PMs fizeram a prisão de Antônio Carneiro da Silva, de 25 anos; e Cícero André de Oliveira, de 37.

Os homens negaram conhecer Carlos Odeon, mas a equipe do BPRaio iniciou buscas na casa e encontrou no quintal da propriedade rural, na localidade de Lagoa Nova, dentro de tambores e enterrados, o fuzil, a submetralhadora, a pistola com numeração raspada, dois carregadores, além de 14 cartuchos de calibre 44 deflagrados. Foram apreendidos ainda seis carregadores do fuzil e material para embalar entorpecentes.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Quixadá, onde foram autuados pelo Flávio Ribeiro Júnior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre o fato seguem. Conforme a SSPDS, as polícias Civil e Militar continuam à procura de Carlos Odeon.