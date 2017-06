Dupla capturada por ter incendiado ônibus onde estava cobrador

18:40 · 08.06.2017 / atualizado às 19:13

Eliude Pereira da Silva, 19, conhecido como 'Juninho', foi encontrado na manhã desta quinta-feira (8) ( Foto: Reprodução )

Dois suspeitos foram capturados pelo incêndio ao ônibus onde estava o cobrador José Nunes de Sousa Neto, 56, que morreu há um mês. Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil prendeu Eliude Pereira da Silva, 19, conhecido como 'Juninho', no bairro Conjunto Esperança (AIS 9), e capturou um adolescente de 17 anos, apontado por da Silva como outro participante da ação.

Conforme investigações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi Eliude da Silva que ateou fogo ao coletivo que trafegava no bairro Canindezinho, no dia 20 de abril deste ano. Ele teria jogado coquetel molotov dentro do ônibus da linha Jardim Fluminense. O suspeito já responde por outros dois procedimentos.

Na casa do suspeito maior de idade, foram encontrados celulares, provavelmente oriundos de roubos, e uma pequena quantidade de cocaína. Lá, outra dupla foi capturada sob a suspeita de serem parceiros de Eliude da Silva no tráfico, são eles: Carlos Rayan Ferreira da Silva, 21, que não tem antecedentes criminais, e Sergiana Monteiro Marques, 28, que já responde por tráfico de drogas. Ambos foram presos por associação para o tráfico e por tráfico de drogas.

"O Eliude nega que tenha incendiado o ônibus. Ele vem dificultando as informações durante as oitivas", disse o diretor da DHPP, delegado Leonardo Barreto. O suspeito foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menorJá o adolescente segue prestando depoimentos.