Dupla assalta turista na Beira-Mar e é surpreendida a tiros

11:35 · 28.04.2018 / atualizado às 13:17

SSPDS não divulgou de que cidade é o turista que foi vítima de assalto ( Reprodução )

Após assaltarem um turista na Beira-Mar de Fortaleza, dois indivíduos foram surpreendidos por um homem, ainda não identificado, que reagiu à ação criminosa disparando contra os suspeitos.

O fato aconteceu na noite dessa sexta-feira (27) e, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla conseguiu fugir, levando "objeto pessoal" do turista, mas deixando para trás um revólver calibre 38.

Ainda conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), apreenderam o revólver usado no crime e encaminharam para o 2º Distrito Policial.

A Polícia realizou buscas dos autores do delito, mas eles ainda não foram encontrados. A Secretaria não revelou a identidade e origem do turista, qual objeto teria sido roubado ou se ele foi ferido durante a ação.

Confira imagens da confusão na Beira-Mar: