Dupla armada invade e assalta casa de delegado

A residência de um delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi invadida por dois criminosos, na noite desta quinta-feira (21). A ação aconteceu por volta das 19h, no bairro Demócrito Rocha, na Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla roubou alguns objetos do local e fugiu em seguida. Os homens teriam conseguido entrar no imóvel após forçar a porta.

Ao perceberem a ação dos criminosos, a esposa e o filho do delegado, de nome não divulgado, conseguiram se trancar em um dos cômodos da casa. As vítimas acionaram a Polícia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e comunicaram o fato.

A Secretaria afirma que foram requisitadas imagens de câmeras de monitoramento do entorno da residência na tentativa de auxiliar na identificação dos suspeitos. As investigações acerca do caso estão a cargo do 11º Distrito Policial, Pan Americano.