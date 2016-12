Duas vítimas em acidentes fatais no Estado

09:38 · 24.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) divulgou o balanço de ocorrências desta última sexta-feira (23). Foram registrados no total 13 acidentes com oito feridos e duas vítimas fatais.

De acordo com o soldado Tadeu Junior do BPRE, com exceções das mortes, os demais acidentes não foram de maior porte e estão dentro do normal para uma data que antecende as comemorações natalinas.

Entre os incidentes fatais, o primeiro ocorreu às 3h10 na CE 232, KM 130, em Viçosa do Ceará. Um ônibus colidiu com uma motocicleta e o condutor Antônio José Alves Coelho faleceu. O segundo aconteceu às 23h30 na CE 362, KM 80, em Massapê, envolvendo uma motocicleta, conduzida por José Wilke Nascimento que também faleceu, e um carro. Segundo o BPRE os veículos estavam trafegando em direções opostas.

Fiscalizações

Para este período de Natal, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) criou a "Operação Natal", com um reforço policial para operar nas principais rodovias do Estado com policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar. A operação iniciou às 6h de sexta-feira (23) e segue até as 23h59 deste domingo (25).

O reforço está atuando nas principais CEs, como 040, 85, 60 e 65, e também nas vias que passam por Fortaleza. Ao todo, estão na ativa 484 policiais. Os militares contam com 18 guinchos, 35 viaturas e 35 etilômetros, conhecidos como bafômetros.

Operação Rodovida

Nessa sexta-feira (23), cerca de 60 homens fiscalizaram condutores em blitz, realizada a Av. Washington Soares, durante a 2ª etapa da Operação Rodovida. A iniciativa é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), integrada com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e departamentos de trânsito dos municípios de Maranguape, Aquiraz, Maracanaú, Caucaia e Pacajus. A operação foi iniciada no último dia 16 de dezembro e segue até 31 de janeiro de 2017.