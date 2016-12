Duas estudantes morrem em colisão entre caminhão e motocicleta na BR-116

11:36 · 21.12.2016 / atualizado às 11:46

Ana Suzy e Janhatan Kelly eram amigas, tinham 18 anos e estavam concluindo o Ensino Médio ( Foto: Reprodução )

Duas amigas e estudantes de 18 anos de idade morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, no Km 308,5 da BR-116, no município de Jaguaribe, na tarde da última terça-feira (20), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Janhatan Kelly Paulo Pinheiro, que pilotava a motocicleta Yamaha YBR 125 E, e Ana Suzy da Silva Barros, a passageira, foram colhidas pelo câminhão baú Wolkswagen Constellation que transportava medicamentos. O socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não evitou o falecimento das adolescentes.

Informações preliminares dão conta de que a motocicleta estava cruzando a rodovia federal no momento da colisão.

O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Jaguaribe para prestar depoimento, e conseguiu responder aos crimes em liberdade.

Mortes chocaram população local

O acidente fatal chocou a população de Jaguaribe. Janhatan Kelly e Ana Suzy eram bastante conhecidas pela cidade e estudavam na escola Raul Barbosa e estavam próximas de concluir o Ensino Médio.

Em virtude da fatalidade, a conclusão de grau da escola e o baile de formatura foram adiados para a segunda semana do mês de janeiro de 2017.

Com informações de Richard Lopes.