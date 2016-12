Duas agências bancárias são explodidas no interior do Ceará; 63 ataques no ano

08:14 · 29.12.2016 / atualizado às 10:49

Banco da cidade Cariús ficou totalmente danificado. ( FOTO: VC Repórter ) Agência de Apuiarés ficou destruída. ( (Foto: Reprodução/TV Verdes Mares) )

Duas agências bancárias do Bradesco foram explodidas na madrugada desta quinta-feira (29) no interior do Ceará. Uma na cidade de Apuiarés, ne Região Norte, outra em Cariús, no Centro-Sul do estado.

Na cidade de Apuiarés, o crime aconteceu por volta das 2h. De acordo com o policiamento de Pentecoste, cidade vizinha, os assaltantes chegaram ao local em dois carros e duas motos. Após usarem explosivos para detonar as portas da agência bancária, levaram malotes de dinheiro e fugiram.

Ainda na cidade, os suspeitos trocaram tiros com o destacamento de polícia, mas ninguém ficou ferido. Até o início desta manhã, ninguém foi preso.

Já em Cariús, cidade distante 411 quilômetros de Fortaleza, dois assaltantes tentaram roubar o caixa eletrônico da agência local do Bradesco. Sem sucesso, os suspeitos explodiram o equipamento.

A delegacia de Iguatu, cidade vizinha mais próxima, informou que antes de realizar o crime, a dupla bloqueou a saída do destacamento policial mais próximo.

63 ataques

Já chega a 63 o número de ataques a banco no Ceará somente em 2016, média de um ataque a cada cinco dias. O balaço mostra uma aumento de cerca de 10% em relação ao ano passado, quando foram registrados 57 ataques.

O último aconteceu em Lavras da Magabeira. Na ocasião, os ladrões pularam o muro situado nos fundos do prédio, furaram um buraco na parede e entraram na tesouraria. No entanto, os cofres não foram violados e nada foi levado.