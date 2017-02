Dois suspeitos morrem e três pessoas ficam feridas durante perseguição policial

21:52 · 03.02.2017 / atualizado às 23:43

Durante a fuga em um Fox Azul os suspeitos atropelaram três pessoas, um casal em uma motocicleta e um jovem em outra ( Divulgação: VCRepórter )

Dois suspeitos morreram e três pessoas ficaram feridas após um confronto de uma composição do Batalhão Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) com um trio que assaltou uma lotérica, por volta das 19h desta sexta-feira (3), no bairro Jardim Iracema. Três pessoas foram vítimas de atropelamento e dois suspeitos foram encaminhados a um hospital próximo. O terceiro suspeito, Antônio Valério Uchôa Filho de 25 anos, não se machucou. Ele era o motorista e foi detido e levado ao 10º Distrito Policial. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia, três homens realizaram um assalto a uma lotérica na Avenida Coronel Carvalho. Ao iniciarem a fuga em um automóvel Volkswagen Fox Azul roubado, uma composição do BPRaio começou a perseguição. No cruzamento da Rua Conselheiro Lafayette com a Avenida Coronel Carvalho, os suspeitos começaram a atirar em via pública contra os PMs, que revidaram. Dois homens foram alvejados pelos policiais e encaminhados ao Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura. Uenderson Lima Mesquita, de 18 anos, e o outro suspeito, conhecido apenas como 'Mortadela', morreram no hospital.

Durante a perseguição, os homens atropelaram três pessoas, um casal em uma motocicleta e um jovem em outra. Um deles quebrou o braço e outro está com suspeita de fratura no ombro. Ainda segundo a Polícia, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e estão conscientes e estáveis. Os PMs apreenderam duas armas, um revólver com duas munições e uma pistola com três.