Dois suspeitos de matar agente penitenciário são presos em Caucaia

12:10 · 13.09.2018 / atualizado às 16:02

Foto: Diário do Nordeste

Dois suspeitos de matar o agente penitenciário Antônio Rodrigues Pessoa, de 36 anos, na última quarta-feira (12), foram presos, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ambos foram presos em flagrante por homicídio qualificado.

Os dois presos são Ítalo César Batista Alves, 18 anos, e Marcos Paulo de Sousa Guedes, de 30 anos. Ítalo já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, já Marcos Paulo tinha passagem por receptação, estelionato e duas acusações de homicídio doloso.

Um terceiro suspeito está foragido. Ele foi identificado como Jailton César Castro Moreira. De acordo com o diretor da DHPP, Leonardo Barreto, Jailton teria fugido da cadeia Pública de São Luís do Curu, onde o agente penitenciário assassinado trabalhava.

A Polícia apreendeu também uma caminhonete L200, que teria sido utilizada pelos suspeitos no crime. O veículo foi abandonado próximo a um matagal, em Caucaia.

O crime ocorreu em São Gonçalo do Amarante, na tarde de quarta. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo de Amarante, da Polícia Civil, militares do Comando Tático Rural (Cotar) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e servidores da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), com apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), participaram das buscas, que resultaram na captura dos dois homens.

A Polícia trabalha com a hipótese de que o agente penitenciário tenha sido assassinado por ter denunciado criminosos da região.