Dois pedreiros morreram após choque elétrico de 13 mil volts

10:46 · 13.01.2017 / atualizado às 11:44

Profissionais não resistiram à descarga elétrica. ( FOTO: João Neto/Diário do Nordeste )

Dois pedreiros morreram eletrocutados durante a instalação de estruturas de ferro em uma obra na rua Cuiabá, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (13).

Os profissionais se preparavam para montar dois blocos de andaimes quando a estrutura metálica dos objetos que servem de suporte atingiu os fios da rede elétrica causando a descarga.

Conforme a Enel, antiga Coelce, as vítimas sofreram um choque de 13 mil volts. O corpo de uma das vítimas foi arressado do topo da obra, já o outro teve 90% do seu corpo carbonizado, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Os responsáveis pelo imóvel não foram localizados.

Com informações do repórter João Neto.