Dois homens tentam arrombar caixa eletrônico no Centro, mas ação é frustrada pela Polícia

11:09 · 20.01.2017

Os homens tentaram arrombar o equipamento utilizando um maçarico. ( Foto: Reprodução )

Dois homens foram presos após tentarem arrombar o caixa eletrônico de uma agência do banco Santander, na Rua Floriano Peixoto, no Centro, na madrugada desta sexta-feira (20). Eles foram surpreendidos por uma patrulha do Ronda do Quarteirão que passava pela via no momento da ação.

Segundo o tenente-coronel Solonildo Uchôa, comandante do policiamento da área, os dois homens chegaram ao local num automóvel Toyota Corolla, por volta das 4h15 da manhã, e tentaram arrombar o equipamento utilizando um maçarico. Contudo, uma viatura da Polícia Militar verificou a atitude suspeita no local e realizou a abordagem.

Foram presos Paulo Sérgio da Costa, 31, natural de Minas Gerais, e o comparsa, Jessé Leal Pereira, 30, que é de Goiás. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Nesta manhã, o atendimento na agência está normalizado. Segundo um funcionário do local, a única alteração é que o caixa violado não está em operação.