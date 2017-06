Dois homens são mortos em posto de combustíveis

15:30 · 13.06.2017 / atualizado às 15:41

As vítimas aguardavam em uma motocicleta enquanto abasteciam e foram surpreendidas por uma outra dupla armada ( FOTO: REPRODUÇÂO/TV VERDES MARES )

Dois homens foram mortos na noite desta segunda-feira (12), em um posto de combustíveis, na Rua ValParaíso, Conjunto Palmeiras. As vítimas aguardavam em uma motocicleta enquanto abasteciam e foram surpreendidas por uma outra dupla armada. O crime foi mais um da noite violenta na Capital e Região Metropolitana.

Marilson Ferreira Costa, 17 e Eloir Macedo, 21, foram executados com diversos disparos. Conforme testemunhas, por volta das 19h, dois suspeitos vindos em uma moto se aproximaram das vítimas, o garupeiro desceu, encostou a pistola nas nucas de Macedo e Costa, e efetuou disparos.

Já no chão, o criminoso continuou a disparar contra as vítimas. Em seguida, voltou até a moto de origem e empreendeu fuga com o comparsa. Equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para os primeiros levantamentos. Nenhum suspeito foi encontrado.