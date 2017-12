Dois homens são encontrados mortos e amarrados no Grande Bom Jardim

22:00 · 17.12.2017

Dois homens foram assassinados, na tarde deste domingo (17), no Grande Bom Jardim. Os corpos das vítimas foram encontrados com mãos e pés amarrados e com diversas perfurações de armas de fogo em um matagal na rua Maranguape, localizado próximo ao cemitério da região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as vítimas, não identificadas, foram levadas ao local em um carro branco. Os suspeitos teriam aberto as portas do veículo, empurrado os homens e, em seguida, efetuado diversos disparos.

A Polícia Militar acredita que os homens tenham sido capturados pelos criminosos em algum bairro próximo. Ambas vítimas do duplo homicídio não portavam documentos e não foram reconhecidas pelos moradores da rua. Populares afirmaram que é comum presenciar crimes e encontrar corpos neste matagal.

Por nota, a Pasta informou que, além da PM, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e equipes da Divisão de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.