Dois homens entram em supermercado se passando por PMs e anunciam assalto

20:19 · 06.05.2018 / atualizado às 20:24

Ainda não há confirmação se os fardamentos e os coletes eram originais e pertencem à PMCE ( Foto: VCrepórter )

Dois homens, se passando por policiais militares, assaltaram o supermercado Frangolândia, localizado na Rua Capitão Valdemar Lima, no Centro de Maracanaú, na tarde deste domingo (6). De acordo com informações confirmadas pela PM local, os suspeitos estavam vestidos com fardas da Corporação, portavam armas e usavam coletes balísticos.

Ainda não há confirmação se os fardamentos e os coletes eram originais e pertencem à PMCE. Os dois suspeitos entraram no supermercado pedindo para ver as câmeras de monitoramento do estabelecimento, para a suposta investigação de um roubo, que teria acontecido durante a manhã, nas proximidades.

No entanto, quando foram levados até a sala de monitoramento pelos funcionários, anunciaram que se tratava de um assalto. Conforme a PM, a dupla conseguiu levar uma quantia em dinheiro, que não foi divulgada.

Um militar que conversou com a reportagem, mas não quis se identificar, disse que já foram colhidas informações sobre o fato e estão sendo feitas diligências em busca dos assaltantes, que aparecem nas imagens de circuito de segurança do estabelecimento. Por enquanto, ninguém foi preso.