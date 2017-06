Divisão apreende 68Kg de drogas em uma semana

20:51 · 06.06.2017 / atualizado às 23:19

Os entorpecentes foram apreendidos em diversas regiões da Capital e RMF ( Foto: Thiago Gadelha )

Em cinco operações realizadas da terça-feira 30 de maio de 2017 até o último domingo, dia 4, a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) apreendeu 68,5Kg de entorpecentes. No período de, aproximadamente, uma semana, os policiais prenderam cinco suspeitos. Todos eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Na tarde desta terça-feira (6), os representantes da Divisão anunciaram o resultado geral das diligências que resultaram no montante apresentado. No último dia 30, houve a primeira apreensão em um mercantil localizado na Avenida Abolição. Foi encontrado com José Maria Ribeiro Júnior, 57, 4,5Kg de maconha.

No dia seguinte, equipes da DCTD se deslocaram até o bairro Coqueiros, em Horizonte. Lá foram capturados Marcos Vinícius Moreira dos Anjos e Francisca Edna Siqueira da Silva. Eles estavam com cocaína e uma pistola 380. Na quinta-feira (1º) a equipe se deslocou até Caucaia, em busca de Maykon Mota Braga, de 33 anos. O suspeito foi encontrado com 16Kg de maconha, na Praia do Icaraí.

A maior apreensão contabilizada durante a semana foi a do sábado (3). Sob o comando da delegada Ana Claudia Nery, os agentes 'estouraram' o depósito e encontraram 45 quilos de maconha, e um revólver calibre 38. Por último, no domingo (4), policiais plantonistas diligenciaram até o bairro Santa Rosa, na Messejana. No local, avistaram Paulo Henrique da Silva Pinto, 21, o único dos detidos que tinha antecedente criminal.

Para a diretora da Divisão, Patrícia Bezerra, o resultado semanal foi positivo e contou com a participação direta de denúncias anônimas recebidas por meio do Denarczap, ferramenta recém lançada pela DCTD. Patrícia Bezerra lembra que os responsáveis pelas denúncias têm garantida a identidade preservada.