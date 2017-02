Detentos brigam e realizam motim na Cadeia Pública de Tianguá

22:35 · 06.02.2017

Os internos da Cadeia Pública de Tianguá, município distante 310 km de Fortaleza, fizeram um motim, nesta segunda-feira (6). Segundo a Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), agentes plantonistas e policiais militares da região realizaram uma intervenção e contiveram o princípio de rebelião, que teve início em decorrência de uma briga entre os presos.

Foi apenas com a chegada dos agentes penitenciários do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAP) que os 80 internos foram controlados e os ânimos se acalmaram. Três presos ficaram feridos e foram levados para o hospital do município. A Sejus afirma que está trabalhando na transferência de dez internos ainda nesta segunda para prevenir novas brigas.