Detento é morto e tem a cabeça, olhos e dentes arrancados

18:51 · 06.01.2017

O detento Roberto Pereira de Souza, de 39 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (6), na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV). O homem, que respondia por crimes de homicídio e roubo, teve a cabeça arrancada, assim como os olhos e os dentes.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) confirmou a morte do preso, mas não deu detalhes da motivação. Conforme a Pasta, “os agentes (penitenciários) retiraram o corpo de Roberto Pereira, que apresentava muitas marcas de lesão”.

O assassinato do detento ocorre na mesma semana das transferências de internos recolhidos nos presídios localizados no Complexo Penitenciário Itaitinga II. A medida, de acordo com a Secretaria de Justiça, teve como objetivo “desarticular lideranças e prevenir conflitos nos estabelecimentos prisionais”.

A realocação ocorreu um dia depois que 56 presos foram mortos em presídios do Amazonas, e os crimes foram atribuídos à organização criminosa Família do Norte (FDN), que teria agido com o conluio de outras facções. Entretanto, a Sejus nega que a transferência de presos no Ceará tenha relação com a rebelião e a chacina ocorridas em Manaus. Apesar da negativa da Pasta, a reportagem apurou com advogados e familiares dos presos que a transferência foi motivada pelo fim do pacto de paz entre duas organizações criminosas que têm atuação em todo o Brasil, inclusive no Ceará: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Áudios com relatos de presos sobre a “expulsão” de internos de determinadas facções circularam na rede social WhatsApp e autenticidade foi confirmada por um advogado que representa 11 presos ligados ao PCC, e que estão detidos no Complexo Penitenciário de Itaitinga II.