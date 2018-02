Desarticulada quadrilha que cometia roubos, homicídios e traficava em Aquiraz

14:34 · 24.02.2018 / atualizado às 15:44

Uma ação de combate ao crime organizado foi realizada pelas forças da segurança pública do Ceará e resultaram na prisão de sete pessoas suspeitas de roubos, tráfico de drogas e homicídios na região. Um menor de idade também foi apreendido. Duas armas, além de entorpecentes, foram apreendidas na ostensiva.

A ação, que faz parte da “Operação Vento Leste”, ocorreu na tarde e noite desta sexta-feira (23), na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13), em Aquiraz.

Presos

Em uma das ações, foram presos e autuados em flagrante delito:



- Lucas Menezes de Sousa (34),

- Felipe Menezes de Souza (19),

- Leandro dos Santos Barbosa (18),

- Leonardo dos Santos Braz (19),

- Alfredo Jardilino Pereira (22),

- Mateus Miranda da Silva (18).

Os seis eram responsáveis por inúmeros assaltos a casas e sítios em Aquiraz, além de atuarem no tráfico de drogas e serem responsáveis por homicídios.

Os homens fazem parte de uma organização criminosa que atuava na região e foram autuados por organização criminosa e porte ilegal de arma de uso restrito e uso permitido.

Com os indivíduos, foram apreendidos um revólver, calibre.38, com seis munições intactas, uma espingarda calibre 12, com quatro cartuchos intactos, três TVs LED, dois celulares e um notebook.

Operação

A operação é fruto de investigações realizadas pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz e de ações integradas da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP) e da Força Tática (FT) da 1aCia do 15BPM da Polícia Militar.

De acordo com a delegada Marcia Janine, responsável pelas investigações, foi realizado um diagnóstico do crime no município e traçado um planejamento para redução da criminalidade. Uma das estratégias utilizadas foi a atuação integrada entre as instituições de segurança e o aproveitamento da inteligência policial, coordenadas pela Delegacia.

"Essas prisões são uma resposta rápida e eficiente aos abusos cometidos pelo grupo, que além de prejudicarem cidadãos, executavam seus inimigos com crueldade e chegaram a confrontar com muitos disparos de diversos tipos de armas e calibres composições policiais, o que acabou por resultar na morte de um deles. Após isto, várias ameaças partidas do grupo foram dirigidas aos agentes de segurança”, ressalta a autoridade policial.

Outras ações

Também resultado da ostensiva policial coordenada pela Delegacia de Aquiraz, que contou com apoio de equipes do Comando Tático Rural (Cotar), da FT da 1ª e 3ª Cia do 15ºBPM e da CIP, uma mulher foi presa, na tarde dessa sexta-feira (23), em flagrante delito, e um menor foi apreendido.

Eles são dos mesmo grupo criminoso citado anteriormente. Os dois estavam na posse de 90 trouxinhas de cocaína, 52 pedras de crack e 136 trouxinhas de maconha. Lianara Alencar foi autuada por trafico e associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menor.

