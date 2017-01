Denúncia de violência doméstica acaba por revelar plantação de maconha, em Juazeiro do Norte

12:56 · 20.01.2017 / atualizado às 13:37

Flagrante foi realizado na noite da última quinta-feira (19). ( Foto: Reprodução )

Na noite da última quinta-feira (19), uma abordagem da Polícia Militar de Juazeiro do Norte resultou na prisão de um homem que cultivava quatro pés de maconha no quintal de casa, no bairro Aeroporto. Segundo a PM, as plantas estavam bem desenvolvidas e pesavam, aproximadamente, 700 gramas.

Por volta das 23h15, uma patrulha se deslocou à Rua Pereira Lopes para atender a uma denúncia envolvendo violência doméstica. No local, a vítima da agressão, uma mulher de 24 anos (identidade preservada) informou que seu companheiro, Francisco das Chagas de Oliveira, teria uma plantação de pés de maconha no quintal. Ela autorizou a entrada dos policiais para a averiguação, através da qual se encontraram os quatro pés de maconha.

O acusado, que confessou ter plantado a maconha, foi conduzido para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e lesão corporal (Lei Maria da Penha), pois a mulher também apresentava marcas de mordidas e escoriações no rosto.