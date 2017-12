Delegado e escrivão são presos em operação que investiga facção criminosa no Ceará

16:47 · 14.12.2017 / atualizado às 17:23

Equipes da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra um escrivão e um delegado da Polícia Civil durante a ação conjunta realizada nesta quinta-feira (14) pelo Ministério Público do Estado Ceará (MPCE) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) intitulada 'Operação Saratoga', que investiga a atuação de facção criminosa no Estado. O grupo seria o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao todo, 25 mandatos de prisão foram cumpridos, sendo que 17 deles já estavam detidos em unidades prisionais, incluindo um sargento da Polícia Militar.

Conforme informações do controlador geral de disciplina, Rodrigo Bona, o delegado teria recebido R$ 20 mil para “limpar” o nome de um criminoso preso em flagrante. Contra os policias detidos ele afirma que já foram abertos procedimentos disciplinares e estes podem até ser expulsos da corporação. Além dos dois presos nesta quinta, a Polícia busca ainda um policial militar e uma advogada que estão foragidos e, supostamente, possuem um relacionamento amoroso.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS teve início em maio de 2015, através do monitoramento e acompanhamento de várias lideranças da facção, tanto dentro quanto fora do sistema prisional. Do início da apuração até agora, foram realizadas inúmeras intervenções pontuais pelas forças de segurança do Ceará, resultando na prisão em flagrante de 53 investigados, na apreensão de 19 armas de fogo de diversos calibres, além de grande quantidade de entorpecentes, sendo aproximadamente 60 kg de cocaína, 200 kg de maconha e 8 kg de crack.

A previsão do MP é que as penas dos principais líderes da organização criminosa possa variar, em caso de condenação, de 45 até até 503 anos de prisão, conforme a participação e a hierarquia de cada investigado na organização, bem como a quantidade de crimes graves praticados, sendo, portanto, classificada como a investigação mais abrangente contra um grupo criminoso no Ceará.

Com informações da repórter Emanoela Campelo