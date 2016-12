Dedetizador que furtava residências nos bairros Aldeota e Meireles é preso pela Polícia

10:46 · 22.12.2016 / atualizado às 12:48

Sandro foi preso na última quarta-feira (22), no bairro Aldeota, por policiais do 2º Distrito Policial. ( Foto: Reprodução )

Um homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Ceará por constarem em seu nome seis inquéritos por furto qualificado. Ele trabalhava como dedetizador mas, em suas ações, subtraía jóias, relógios e dinheiro das residências de clientes nos bairros Aldeota e Meireles, em Fortaleza.

Sandro Kauip Teodósio Cajazeiras, de 25 anos, adentrava as casas com identidades falsas e tentava distrair as vítimas para realizar os furtos. Ele foi preso na última quarta-feira (21), na Aldeota, por policiais do 2º Distrito Policial.

Conforme os investigadores, Sandro tem um comparsa que está sendo procurado, assim como os receptadores dos bens furtados. A Polícia acredita que, com a divulgação da imagem do acusado, mais vítimas deverão surgir. Elas devem se encaminhar à Delegacia (na Rua Costa Barros, 1971) para abrir um inquérito policial.