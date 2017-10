Criminosos trocam tiros com agentes penitenciários e PM; presos são resgatados

21:04 · 14.10.2017 / atualizado às 07:59 · 15.10.2017

Agentes penitenciários, policiais militares e um bando armado protagonizaram um tiroteio no entorno da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), na noite deste sábado (14). Uma fonte ligada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus-CE) confirmou que houve resgate de presos.

Até o momento, não se sabe quantos detentos fugiram da penitenciária e se houve feridos. O equipamento está localizado no Complexo Penitenciário Itaitinga II, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e concentra detentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo um agente penitenciário, a troca de tiros durou cerca de 30 minutos. O bando armado estaria escondido no matagal, nos arredores da penitenciária. De acordo com um servidor do Complexo, os foragidos são da CPPL II, mas a fuga teria acontecido pela Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III).

Nessa sexta-feira (13), a Sejus havia informado que o policiamento no entorno do Complexo Penitenciário II foi reforçado devido aos agentes penitenciários terem visto um grupo supostamente armado nas redondezas. A reportagem entrou em contato com a Pasta acerca da ocorrência deste sábado (14), mas até a publicação da matéria não obteve resposta.