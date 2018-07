Criminosos invadem residência e executam três pessoas em Maranguape

09:15 · 11.07.2018 / atualizado às 09:23

Crime aconteceu em um duplex na Rua Nilo Campelo, em Maranguape, por volta de 4h ( Foto: VCrepórter )

Criminosos armados invadiram uma residência e executaram três pessoas, no bairro Novo Parque Iracema, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta quarta-feira (11). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

De acordo com o comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 12, tenente-coronel Océlio Alves, quatro homens chegaram ao duplex, situado na Rua Nilo Campelo, por volta de 4h, e dispararam vários tiros contra as vítimas, que morreram no local.

As vítimas, sendo dois homens e uma mulher, ainda não foram identificadas. Informações preliminares dão conta de que havia sete pessoas dentro da residência. Cápsulas de pistola Ponto 40 foram encontradas próximas ao corpo.

A primeira suspeita da Polícia é que o triplo homicídio tem relação com o envolvimento de pelo menos uma vítima com uma facção criminosa, segundo o tenente-coronel Alves. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência e realizou diligências pela região, mas os criminosos seguem foragidos.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos para a investigação do crime.