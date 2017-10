Criminosos capotam carro durante fuga na Av. Virgílio Távora

15:35 · 09.10.2017 / atualizado às 17:47

O capotamento do veículo aconteceu logo após a tentativa de assalto ( Fotos: José Leomar )

Após uma tentativa de assalto a uma farmácia, criminosos capotaram um carro na manhã desta segunda-feira (9), no cruzamento da Avenida Virgílio Távora com a Desembargador Leite Albuquerque, na Aldeota. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que equipes policiais já estão à procura dos suspeitos.

De acordo com o órgão, o grupo estava em um Nissan March e colidiu com um outro veículo no momento em que fugia. Depois do capotamento , eles roubaram outro veículo e continuaram em fuga.

Até então, não há detalhes sobre quantas pessoas estiveram envolvidas no crime, e os agentes de segurança seguem em diligências pela área para encontrar os envolvidos.