Criminosos atiram contra destacamento da Polícia Militar de Lavras da Mangabeira

21:30 · 29.04.2018 / atualizado às 08:36 · 30.04.2018

Pelo menos uma porta do destacamento foi quebrada e outra atingida a tiros ( Foto: VCrepórter )

Criminosos atiraram contra o destacamento da Polícia Militar de Lavras da Mangabeira (a cerca de 424 km de distância de Fortaleza), na noite deste domingo (29). Ninguém foi preso pela ação criminosa ousada, até a publicação desta matéria..

Conforme informações da PM de Iguatu, pelo menos dois homens chegaram ao Destacamento em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, e eftuaram os tiros, por volta de 19h. Um policial militar, que estava sozinho no prédio, reagiu e trocou tiros com os criminosos.

Ninguém ficou ferido. A dupla fugiu e é procurada pela Polícia Militar. Policiais de Lavras da Mangabeira, Iguatu, Varzea Alegre e outros municípios vizinhos, além da Força Tática de Apoio (FTA), realizam diligências pela região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um ataque criminoso ao prédio onde funciona o Destacamento da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia Civil de Lavras da Mangabeira. A ação criminosa está sendo apurada e equipes da Força Tática da Polícia Militar estão realizando buscas neste momento para localizar os autores do crime".