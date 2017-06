Crimes violentos aumentam em 65,3% em maio

16:35 · 09.06.2017 / atualizado às 16:56

Na RMF o número dobrou: foram 61 crimes violentos no quinto mês de 2016 e 122 no mesmo período de 2017 ( Foto: Naval Sarmento )

Os números comprovam que a violência no Estado do Ceará aumenta a cada mês. Ao todo, foram 471 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - no último mês. Conforme levantamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número é 65,3% superior quando comparado a maio de 2016.

Nesta sexta-feira (9), o secretário de Segurança Pública, André Costa, assumiu que o Estado enfrenta dificuldades. "A gente vê que os números falam por si só. É um momento difícil que passamos, e não por falta de trabalho e empenho. Trabalho tem tido. O momento é da população mostrar apoio aos policiais nas ruas", disse o titular da Pasta.

Em Fortaleza e sua Região Metropolitana, os registros alarmam ainda mais. Com 191 CVLIs, maio de 2017 foi 124,7% mais violento do que maio de 2016, quando houve 85. Já na RMF o número dobrou: foram 61 crimes violentos no quinto mês de 2016 e 122 no mesmo período de 2017.

Nos Interiores Norte e Sul também foi registrado crescimento da violência. A variação no Norte foi de 22%, e no Sul 7,5%. De janeiro de 2017 a maio de 2017, o acumulado no Estado é 22% maior do que a soma dos cinco primeiros meses de 2016.