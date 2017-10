Crimes sexuais em setembro aumentam 21% em relação ao mesmo período de 2016

19:30 · 14.10.2017 / atualizado às 20:36 · 15.10.2017

No Ceará, se compararmos os dados de crimes sexuais cometidos no Estado em setembro de 2016 com os registrados no mesmo mês deste ano temos um acréscimo de 30 casos, subindo de 140 para 170, o que representa um aumento de cerca de 21%. Os registros são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que apresenta, no acumulado de 2017, até setembro, Fortaleza na liderança como o território onde mais ocorreram os crimes.

Até setembro deste ano, foram registrados 1.328 casos em todo o Estado. Sendo o mês de março responsável pela maioria deles, 172 casos, seguido por setembro (170) e agosto (162).

Na Capital tiveram 351 ocorrências, sendo que o maior mês foi setembro com 54 crimes sexuais, deste total 10 foram registrados na Área Integrada de Segurança (AIS) 8 que corresponde aos bairros Barra do Ceará, Vila Velha, Jardim Guanabara, Cristo Redentor, Pirambu, Floresta e Jardim Iracema. Ainda em Fortaleza, ocorreram no acumulado anual mais 25 casos, porém os bairros não foram informados pelas vítimas.

Interior e RMF

Já o interior contabiliza 744 casos registrados no ano, com o mês de maio liderando o ranking com 101 crimes. Neste mês, somente a AIS 17, que envolve as cidades como Itapipoca, Amontada, Trairi, Paraipaba, Paracuru, teve 20 ocorrências.

Em relação a localização dos crimes, a AIS 14 lidera no acumulado de 2017 com 32 casos registrados no mês de setembro. A abrangência da área corresponde a 29 municípios, entre eles Camocim, Barroquinha e Chaval.

Já a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) contabilizou 208 no acumulado do ano até setembro, sendo que abril teve maior incidência com 28 casos e destes 11 ocorreram na AIS 13 que engloba as cidades de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Chorozinho.

Dias da semana e turno

Em setembro deste ano, o percentual de vítimas de crimes sexuais por dias da semana foi mais alto na sexta-feira com 21,2% dos casos do mês, seguido por segunda-feira (18,2%) e sábado (17,1%). Em relação ao percentual por turnos, a maior incidência foi registrada entre 6h e 11h59 (36,5%). Em segundo lugar das 12h às 17h59 (31,8%) e terceiro entre 18h e 23h59 (20,6%).

Para denunciar

Para registrar denúncias, a população também pode recorrer ao Disque Direitos Humanos (Disque 100) ou ao Disque Denúncia da SSPDS pelo número 181. O sigilo de ambos os serviços é garantido.