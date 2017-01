Criança morre atropelada na calçada de casa no Canindezinho

11:33 · 29.01.2017 / atualizado às 12:05

David Souza Marques estava na calçada, no momento em que o veículo guiado por Antônia Marília Jacó da Silva perdeu o controle ( Foto: Reprodução / TV Diário )

Uma criança de apenas cinco anos de idade foi atropelada e faleceu na manhã deste sábado, 28, às 11h, na rua Raimundo Marques, no bairro Canindezinho. David Souza Marques estava na calçada, no momento em que um veículo Hyundai HB-20, guiado por Antônia Marília Jacó da Silva, 26, perdeu o controle e atingiu a criança.

Algumas pessoas ainda conseguiram se desvencilhar do avanço do veículo. O pai de David estava na calçada, também foi atropelado e se feriu.

A motorista saiu do local e tentou se abrigar em uma residência próxima, com receio das reações da população do bairro. A Polícia Militar foi ao local e prendeu a condutora. Antônia Marília foi levada para o 12º Distrito Policial, no Conjunto Ceará. O caso é tratado como crime inafiançável, pois foi qualificado com a invasão da residência.

Álcool

Um resultado provisório do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará apontou como inconclusivo o uso de bebidas alcoólicas. A motorista foi autuada, em flagrante, por homicídio culposo no trânsito, com o agravante da vítima estar na calçada no momento da colisão. Testemunhas informaram que, além de alcoolizada, ela estava com o filho dentro do carro.

Com informações da TV Diário.