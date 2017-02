Corpo é encontrado com perfurações a bala na Barra do Ceará

17:10 · 04.02.2017 / atualizado às 17:47

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (4), na Rua Santa Maria, localizada no bairro Barra do Ceará.

Segundo as informações repassadas pelo major PM Nunes, supervisor do Comando de Policiamento da Capital (CPC), moradores da região relataram que haviam escutado o barulho de disparos de tiros, cerca de 11 horas da manhã, próximos à região, mas não sinalizaram a presença de pessoas feridas ou sobre o local em que os disparos tinham sido realizados.

Apenas três horas após a primeira ligação foi relatada a ocorrência sobre a presença de um corpo no local. Segundo a Polícia, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com perfurações causadas por arma de fogo. No local, não houve identificação de quem seria o homem morto ou os suspeitos de praticar o crime.

Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram levantamentos no local do crime. As investigações do caso continuarão a ser feitas pelos policiais do 33° DP (Goiabeiras).