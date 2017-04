Corpo de menina é encontrado junto a lixo na Via Expressa

09:12 · 07.04.2017 / atualizado às 13:01

Local onde o corpo foi encontrado ( Diário do Nordeste ) Menina Débora, desaparecida desde o dia 27 de março. ( Arquivo pessoal )

O corpo de uma criança foi encontrado na Via Expressa, próximo à avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia, apesar do estado de decomposição do corpo, as características indicam se tratar de uma menina de 4 anos, semelhantes às da menina Débora, desaparecida desde o dia 27 de março.

De acordo com o Ronda do Quarteirão, a denúncia foi realizada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Quando os PMs chegaram ao local, encontraram o corpo em meio ao lixo.



Esperança ainda segue; mãe de Débora abalada

Como as características batem com as da menina de 4 anos, desaparecida há mais de uma semana, familiares foram chamados para o local. Débora Freitas, vizinha da mãe da criança desaparecida, esteve no local para tentar reconhecer o corpo.

“A nossa esperança é que não seja ela, a gente fica triste também porque pode também ser outra criança (...) A mãe dela, e toda a família, está muito abalada”, comenta.

Em nota divulgada pela SSPDS, na tarde desta sexta-feira (7), o órgão afirma que "devido o estado de decomposição em que o corpo foi localizado, não é possível afirmar ainda que trata-se de Débora Lohany de Oliveira, de quatro anos". A Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Pefoce, por meio do Núcleo de Antropologia Forense, realizará exame de DNA para chegar à identificação do corpo.

Desaparecimento

A menina foi vista pela última vez por volta das 19h do dia 27 de março. Débora brincava na companhia de outra criança, nas proximidades da sua casa, no Bairro Aerolândia, quando teria sido raptada por um homem que a teria levado para um matagal.

No início desta semana, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as buscas pela criança na região do Lagamar, onde ela desapareceu, foram interrompidas até que surjam novas pistas.

Local não teria sido o mesmo do homicídio

O delegado Levy Louzada, da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que, segundo indicação da perícia, o local possivelmente não foi usado para a prática de homicídio, já que ele foi encontrado envolto de uma caixa de papelão.

Um chinelo encontrado junto ao corpo será periciado para ajudar no reconhecimento do corpo.