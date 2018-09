Corpo de jovem é encontrado carbonizado no Eusébio

15:12 · 13.09.2018 / atualizado às 15:27

Um corpo carbonizado foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (13), no Município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O cadáver foi localizado por moradores do bairro Olho D'Água e estaria com as mãos amarradas para trás.

Devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar logo quem seria a vítima, porém, conforme informações apuradas pela reportagem da TV Diário, havia pessoas no local tentando identificar se a vítima se tratava de um jovem da família.

A única característica percebida pelos policiais e familiares foi uma tatuagem no braço esquerdo. Parentes de um homem que foi retirado à força de dentro de um coletivo, há poucos dias, quando saía do Fórum Clóvis Beviláqua rumo ao Eusébio e, deste então, estava desaparecido, disseram que o jovem tinha tatuagem no mesmo local do corpo.

Policiais militares, equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estivam no local realizando os primeiros levantamentos acerca do achado. O caso deve ser investigado pelo DHPP e só exames específicos poderão comprovar a identidade da vítima.

*Com informações da TV Diário