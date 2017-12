Corpo de criança é encontrado queimado

20:27 · 18.12.2017 / atualizado às 21:06

Conforme relato da vítima, o menino havia saído de casa para brincar ( Foto: VC/Repórter )

O corpo de um menino de sete anos de idade foi encontrado queimado. A vítima, identificada como Marcelo Henrique Gonçalves de Oliveira, foi localizada em uma estação de tratamento de água, no Conjunto Aracapé, no bairro Mondubim, Área Integrada de Segurança (AIS) 9.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o garoto foi dado como desaparecido desde domingo (17). Parentes da vítima informaram que Marcelo Henrique havia saído de casa para brincar.

Desde o desaparecimento, a família do garoto vinha pedindo ajuda nas buscas por meio das redes sociais. O crime será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até o momento, não foi divulgado o que teria motivado o assassinato. A SSPDS lembra que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso.