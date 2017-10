Corpo de adolescente é encontrado carbonizado em Maracanaú

20:07 · 14.10.2017

Moradores da Rua General Júlio Rangel, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), encontraram no local um corpo carbonizado, na manhã deste sábado (14). Conforme a Polícia Civil, a vítima é um adolescente de, aproximadamente, 15 anos de idade.

Segundo a Perícia Forense, no corpo do garoto foram encontradas diversas lesões a faca. Devido ao estado do corpo, de início, o jovem não pode ser identificado. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi capturado.

Populares contaram que um familiar da vítima esteve no local e afirmou ter reconhecido o jovem. O parente informou que o adolescente havia sido sequestrado nessa sexta-feira (13).

Já alguns moradores do entorno disseram que a vítima tomava banho em um rio próximo ao local da ocorrência, em companhia de um amigo, quando foi surpreendida. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e investiga o crime.

* Com informações da TV Diário