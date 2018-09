Comerciante é assassinado dentro do seu estabelecimento

14:01 · 20.09.2018

Um comerciante foi morto a tiros dentro do seu próprio estabelecimento. O homicídio foi registrado no fim da noite dessa quarta-feira (19), na Rua Luciano de Queiros, no bairro Henrique Jorge, localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 6. As investigações acerca da execução estão sob responsabilidade da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Delano de Alencar Vieira, de 29 anos, foi atingido por diversos disparos. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que dois homens chegaram ao endereço em um veículo modelo Classic, de cor escura, entraram na loja e atiraram contra o proprietário do local.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Os militares realizaram buscas na região com o objetivo de capturar os responsáveis pelo crime, mas nenhum suspeito foi preso.

A Pasta divulgou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias devem ser feitas por meio do número 181. O sigilo do denunciante é garantido.