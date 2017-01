Colisão na CE-187 mata casal e deixa duas pessoas feridas

09:47 · 23.01.2017 / atualizado às 09:58

Os comerciantes Agemiro e Marilene de Sousa estavam no carro e morreram no local. ( Foto: VCRepórter ) O motorista do caminhão, ainda não identificado, teria invadido a contra-mão e causado a batida. ( Foto: VCRepórter )

Um grave acidente envolvendo dois veículos na CE-187 (sentido Ipu-Guaraciaba do Norte), na noite de domingo (22), resultou na morte dos comerciantes Agemiro Pereira de Sousa e Marilene de Sousa, naturais de Guaraciaba do Norte, a 299 km de Fortaleza.



Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, a colisão foi causada por um caminhão de modelo Mercedes-Benz 710, que teria invadido a contramão na tentativa de fazer uma ultrapassagem e ido de encontro ao Volkswagen Fox em que estavam Agemiro e a família. O condutor do veículo, registrado em Ipu, fugiu e ainda não foi identificado.



Além do casal, morto no local, estavam no carro a irmã, Raimunda Pereira Neri de Almeida, e a filha do comerciante, Beatriz Freitas de Sousa, que sobreviveram e foram conduzidas à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado pelo hospital.