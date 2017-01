Cobrador é esfaqueado em assalto a ônibus no bairro Bom Jardim

11:26 · 06.01.2017 / atualizado às 11:31 por Patrício Lima

Um cobrador da empresa Fretcar foi esfaqueado durante assalto, na noite de quinta-feira (5), por volta das 18h30. Segundo o filho da vítima, que preferiu não se identificar, o cobrador teve um corte grande abaixo do queixo e um menor no peito esquerdo. O assalto aconteceu no fim da linha Bom Jardim/Siqueira 1 e 2, próximo à rua Bom Jesus, no entorno do cemitério do Bom Jardim.

“Os assaltantes teriam interpretado o movimento do meu pai como se fosse uma reação e desferiram as facadas. Ele tentou apenas levantar as mãos para dizer que não iria reagir. Além disso, eles também acharam que tinha pouco dinheiro no caixa. Um deles parecia menor de idade, estava acompanhado de um homem mais velho”, relata o filho da vítima.

Como protesto contra a insegurança, motoristas e cobradores suspenderam a viagem da linha até a manhã de hoje (6/01). De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), Domingos Neto, os assaltantes embarcaram no ônibus ainda no terminal do Siqueira. “Paralisamos as atividades como forma de protesto pela insegurança nos ônibus de Fortaleza. É algo recorrente e até agora nada de efetivo foi feito pelo poder público”, protesta.

A vítima foi levada pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) inicialmente para o Hospital Frotinha da Parangaba, onde levou 15 pontos, e em seguida foi transferida para o hospital particular Antônio Prudente, no bairro de Fátima. Ele foi liberado na manhã de hoje (6), e apesar de ter perdido muito sangue, passa bem.

Zona Crítica

Segundo o tenente-coronel Marden Oliveira do 17º Batalhão, responsável pela segurança da área, o bairro Bom Jardim é uma zona crítica em violência. Ele admite que teve conhecimento do caso por meio da imprensa. “Continuamos com viaturas do Ronda, em motocicletas do RAIO, entre outras ações preventivas. Vamos intensificar a policiamento na área para tentar evitar casos como esse. Vale ressaltar, a importância do registro do boletim de ocorrência para ajudar na elaboração das nossas estratégias de ação”, destaca o o tenente-coronel.