Cinegrafista morre em acidente de trânsito na CE-138

17:08 · 20.02.2018 / atualizado às 17:23

O acidente aconteceu por volta das 12h30, quando o motorista da L200 dentou desviar de uma moto ( Foto: VC/Repórter )

Um cinegrafista, identificado como Agostinho Nascimento dos Santos, morreu em um acidente de trânsito, no início da tarde desta terça-feira (20). Conforme a Polícia Militar, o acidente fatal aconteceu por volta das 12h30, na CE-138, altura do município de Solonópole.

De acordo com a PM do município, o motorista do veículo modelo L200, da cor prata, desviou de um motoqueiro, bateu contra o meio-fio e tombou em um barranco. "O carro entrou em uma via carroçável e capotou várias vezes", disse um policial militar, que optou por não ser identificado.

Além da vítima morta, outras duas ficaram feridas. Também de acordo com a PM, o condutor do carro foi socorrido sem risco de morte, já um outro passageiro segue em estado grave e está sendo transferido para um hospital em Fortaleza.

"O cinegrafista chegou a ser socorrido com vida até o hospital da nossa região, mas ele não resistiu aos ferimentos", afirmou o PM. Segundo informações preliminares, as vítimas pertenciam a uma produtora que prestava serviços terceirizados.