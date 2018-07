Cinco vítimas da chacina em Palmácia podem ter sido executadas por engano, diz Polícia

17:11 · 13.07.2018 / atualizado às 23:28

Os cinco homens assassinados, na madrugada desta sexta-feira (13), na localidade Cafundó, no município de Palmácia, a 71,9 km de Fortaleza, podem ter sidos mortos por engano. De acordo com o delegado de Baturité, Joel Morais, essa é uma das três linhas de investigação em que a Polícia trabalha para elucidar o caso. As outras duas hipóteses são crimes ligados a facção e devido a roubo de gado.

Todas as vítimas eram agricultores e foram identificadas como Paulo Sérgio dos Santos, 31, Antônio Barbosa de Sousa, 57, Roniele Costa Pereira, José Edson dos Santos, Francisco Antônio Pereira de Abril, 42. Conforme a Polícia, nenhum dos cinco mortos têm antecedentes criminais. Antônio Barbosa e Paulo eram pai e filho.

Segundo a Polícia, uma das linhas de investigação apura que os suspeitos estariam atrás de um foragido da cadeia Pública de Palmácia, identificado por Antônio Augusto Santos da Silva, e teriam executado as vítimas pensando que o homem estaria entre o grupo.

A segunda possibilidade em que a Polícia trabalha é que as execuções estariam ligadas a facções criminosas e a terceira que elas teriam ocorrido em virtude do roubo de gado, prática que seria comum na região.

A execução

Os cinco homens, entre eles um pai e filho, foram para a região do Cafundó na noite de quinta-feira (12), caçar. Saíram para caçar por volta das 22h e retornaram às 2h30 para a residência onde estavam hospedados.

Por volta das 4h30, os quatro suspeitos bateram na casa onde eles estavam e afirmaram ser da polícia e que estavam atrás de um foragido. Os homens abriram a porta da residência e foram levados para uma área próxima onde foram executados a tiros e golpes de foice.

O proprietário e o filho da casa onde as cinco vítimas estavam sobreviveram e acionaram o 190. O local onde o crime aconteceu é de difícil acesso e, por isso, a Perícia está demorando para retirar os corpos.